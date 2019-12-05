Jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında vatandaşlara broşür ve karanfil dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli kadın jandarma personeli tarafından bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

Jandarma personeli, standı ziyaret eden kadınlara kurumu anlatan broşür ile karanfil hediye etti.

Kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.