Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri 65 yaşın üstündeki vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla, 65 yaşın üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri devreye girdi. İzmir'in Urla ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan bu yaş grubundaki vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Karşılarında jandarmayı gören vatandaşlar sevinçlerini gizleyemezken, jandarmadan yapılan açıklamada, yardımlara devam edileceği duyuruldu.