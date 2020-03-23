Jandarmadan 65 yaş ve üzerine alışveriş desteği - Son Dakika
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Jandarmadan 65 yaş ve üzerine alışveriş desteği

6 saat önce

KOCAELİ'de, jandarma ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların evine giderek, ihtiyaçlarını belirleyip alışverişlerini yapıyor.

Jandarmadan 65 yaş ve üzerine alışveriş desteği, System.String[]

KOCAELİ'de, jandarma ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların evine giderek, ihtiyaçlarını belirleyip alışverişlerini yapıyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesi üzerine yardımcı olabilmek için seferber oldu. Jandarma ekipleri, Kocaeli'de, sorumluluk alanlarında bulunan 258 mahallede yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan gelen talep üzerine evlerine gidiyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen jandarmalar alışveriş yaparak, evlerine getiriyor.


Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:42 Kaynak: DHA

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