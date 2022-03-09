Jandarmadan 8 Mart kadınlar günü etkinliği - Son Dakika

8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, jandarma bünyesinde çalışan kadın personeli ile bar araya gelerek, kadın personele çiçek ve hediye takdim etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından başta şehit ve gazi anne ve eşleri ziyaret edilerek kadınlar günü kutlandı. Jandarma personeli ise Kilis Valiliği önünde stant açılarak kadınlara çiçek vererek, bilgilendirme broşürü dağıtıldı. KADES Kadın Destek Uygulaması(KADES) hakkında bilgi verildi. Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, bayan jandarma personeli ile bir araya gelerek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca Polateli, Musabeyli ile Elbeyli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki şehit aileleri, gazileri ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Jandarma personeli kamu kurum ve kuruluşlarındaki bayanlara karanfil dağıtarak, kadınların 8 mart dünya kadınlar gününü kutladı. - KİLİS