Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye - Son Dakika

Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye
6 saat önce
Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca ; 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, trafik ve asayiş timleri tarafından kadınların "8 Mart Kadınlar günü" kutlanarak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.
Aldıkları hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kadınlar jandarma personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK
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