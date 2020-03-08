Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye - Son Dakika

Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye

6 saat önce

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.

Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye, System.String[]

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca ; 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, trafik ve asayiş timleri tarafından kadınların "8 Mart Kadınlar günü" kutlanarak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.


Aldıkları hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kadınlar jandarma personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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