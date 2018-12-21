Jandarmadan 93 Ağır Taşıt Sürücüsüne Ceza
5 saat önce
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tır ve kamyon gibi ağır taşıtların denetimlerini sıklaştırdı.
Afyonkarahisar
'da jandarma ekipleri tır ve kamyon gibi ağır taşıtların denetimlerini sıklaştırdı.
Can ve mal kaybı ile sonuçlanan trafik kazalarını önlemeye yönelik olarak ağır taşıtların denetimlerine aralıksız devam ediyor. İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince, 13-16 16 Aralık
2018 tarihleri arasında kent genelinde denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri, karayollarında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret ve reflektörlerinin bulunup bulunmadığı, azami yük ve istiap haddinin aşılıp aşılmadığı ve gabari dış yük yüklenip yüklenmediği konularında ağır taşıtların denetimi yaparken, kurallara uymayan 93 ağır taşıt sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: İHA
Bariyerin Üzerinden Uçan Otomobilin, Tünelin En Yüksek Noktasına Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Lise Öğrencisi Yaralandı
Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı