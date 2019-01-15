Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 97 Noktaya Eş Zamanlı Operasyon

Jandarmadan 97 Noktaya Eş Zamanlı Operasyon

1 saat önce

Jandarmadan 97 noktaya eş zamanlı operasyonBARTIN - Bartın'da haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 97 noktada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Jandarmadan 97 noktaya eş zamanlı operasyon

BARTIN - Bartın'da haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 97 noktada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda biri FETÖ firarisi olmak üzere 26 kişi yakalandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerin yakalanması maksadıyla 97 noktada yapılan eş zamanlı operasyonda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan 1 kişi ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi olmak üzere, toplam 26 şahıs yakalandı.
Jandarma tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada "Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması maksadıyla, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Ocak 2019 tarihinde 97 noktada eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon sonucunda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan şahıs, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıs olmak üzere, toplamda şahıs yakalanmıştır. Hakkında aranma kaydı bulunan ve belirtmiş olduğu kayıtlı adresinde uzun süredir ikamet etmediği tespit edilen 44 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılması için tutanak tanzim edilerek Bartın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:47 Kaynak: İHA

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ/PYD'den Tutuklandı Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:18:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 97 Noktaya Eş Zamanlı Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]