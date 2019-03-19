Jandarmadan Ağaçlandırma Seferberliği

Jandarmadan ağaçlandırma seferberliği Jandarma personeli öğrencilerle fidan diktiÇORUM - Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Jandarmadan ağaçlandırma seferberliği

Jandarma personeli öğrencilerle fidan dikti



ÇORUM - Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarmanın kuruluşunun 180. yılında 180 bin ağacı toprakla buluşturuyor. Bu kapsamda Çorum İl Jandarma Komutanlığı ile Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Meslek Lisesiler Aileleriyle buluşuyor" etkinliği kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi.

Çorum-Osmancık yolundaki oluşturulan hatıra ormanına lise ve ana okulu öğrencileri Jandarma personeli ile birlikte 250 fidanı toprakla buluşturdu. Programda çocuklarla yakından ilgilenen jandarmalar daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte ilk olarak Orman İşletme İl Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere fidan dikimiyle ilgili bilgiler verildi. Çevre ve orman sevgisinin çocuklara aşılandığı faaliyette her fidan ve çocuğun beraber büyüyüp gelişmesi için fidan ve çocuk arasında bir bağ kurulması gerektiği vurgulandı.

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