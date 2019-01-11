Jandarmadan Akdamar ve Kuzu Adalarında Yemleme Çalışması
2 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Van Gölü'nde bulunan Kuzu ve Akdamar adalarına yem bıraktı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Van Gölü'nde bulunan Kuzu ve Akdamar adalarına yem bıraktı.
Özellikle kara ile bağlantısı olmaması nedeniyle kış aylarında yem bulmakta en çok zorlanan Van Gölü'ndeki adalarda yaşayan yaban hayvanları için Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Doğadaki yaban hayatının sürdürülebilirliği için yıl boyunca kaçak avcıların korkulu rüyası olan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de Van Gölü'nde bulunan Kuzu ve Akdamar adalarına yem bıraktı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Timi, Sualtı Timi, Edremit Bot Timi ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuzu ve Akdamar adalarında yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakılırken, hava durumuna göre diğer adalardaki yaban hayvanları için de benzer faaliyetlerin kış mevsimi süresince yapılacağı belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
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