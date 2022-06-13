Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı

13.06.2022 16:28

- Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı Aydın'ın Söke ilçesindeki hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 10 dağcıdan 6'sı jandarma ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

- Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesindeki hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 10 dağcıdan 6'sı jandarma ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

Olay, Yamaç Mahallesi'ndeki kanyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahsur kalan 10 dağcıdan 6'sı helikopterle havadan kurtarılırken, 4'ü de karadan AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kurtarıldı. Kurtarılan dağcılar tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcıların kurtarılma anları ise diğer dağcılar tarafından anbean kaydedildi. Amatör kameralara yansıyan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken, dağcıları helikopter ile kurtaran jandarma ekipleri başarılı çalışması ile göz doldurdu.

Konu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Aydın Söke'de 10 vatandaşımızın dağda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine; Aydın Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter, JAK personelimiz, AFAD ve AKUT ile yapılan 2 günlük müşterek çalışma sonucunda, 10 vatandaşımız da kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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