Jandarmadan alkol denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan alkol denetimi - Son Dakika

Jandarmadan alkol denetimi

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından il genelinde alkol denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından il genelinde alkol denetimi uygulaması gerçekleştirildi.


İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkollü araç kullanmaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla düzenlenen uygulamalarda 296 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 17 araç 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen kurallara aykırılığı nedeniyle trafikten men edildi. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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