Jandarmadan Anlamlı Seminer

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, vatandaşlara 'şiddet' konulu seminer verildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, vatandaşlara 'şiddet' konulu seminer verildi.



Altınordu İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaklaşık 30 vatandaşa, "Kadına şiddetin önlenmesi, aile içi etkili iletişim, şiddetin çocuğa, aileye ve topluma etkileri" konularında seminer verildi. Seminerde, ilk önce şiddet uygulanan kişinin, ikinci olarak ailenin ve sonrasında ise toplumun etkileneceği, dolayısıyla her şiddete uğrayan kişiden uzun vadede herkesin etkileneceği bilinci ile duyarlı bir toplum yapısının oluşturulması amaçlandı.



Faaliyet sonunda gerçekleştirilen anketle birlikte, vatandaşların bu tür bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetlerin faydalı olduğu ve tekrarlanması gerektiği sonucuna varıldı. - ORDU

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