Son Dakika Haberleri: Jandarmadan anlamlı ziyaret
Son Dakika Yaşam Jandarmadan anlamlı ziyaret - Son Dakika

Jandarmadan anlamlı ziyaret

6 saat önce

Emet İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve personeli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Emet Sakatlar Dereneği Başkanı Mustafa Mutlu'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Jandarmadan anlamlı ziyaret, System.String[]

Emet İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve personeli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Emet Sakatlar Dereneği Başkanı Mustafa Mutlu'ya ziyaret gerçekleştirdi.


Emet İlçe Bölük Komutanı Mukadder Demir, ziyarette yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmak için bugün bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca jandarma ekipleri olarak engellilerin yalnız olmadıklarını Emet Sakatlar Dereneği Başkanı Mustafa Mutlu'ya bildirdik" dedi. - KÜTAHYA

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Mutlu, Jandarma, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define ararken fotokapana takılan defineciler suçüstü yakalandı
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan anlamlı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]