Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti - Son Dakika
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Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti

25.07.2022 13:22
Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti

Gaziantep'te yaklaşan Antepfıstığı hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, 17 sabit yol kontrol noktası kurarak dron, gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarıyla önlem aldı.

Gaziantep'te yaklaşan Antepfıstığı hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, 17 sabit yol kontrol noktası kurarak dron, gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarıyla önlem aldı.

Gaziantep'te yaklaşan Antepfıstığı hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek için çok sayıda tedbir devreye sokuldu. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaklaşan hasat öncesi artan hırsızlıkları önlemek için bir dizi önlem aldı.

Ekipler devriyeye başladı

İlk hasat döneminde ekonomik değeriyle dikkat çeken Antepfıstığı hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen Gaziantep İl Jandarma ekipleri, fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği ilçelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturdu. Jandarma ekiplerini alınan önlemler çerçevesinde komando timleri ve güvenlik korucuları ile desteklerken, daha önce fıstık hırsızlığına karışan tüm şüpheliler de takip altına alındı.

Gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarıyla önlem alındı

Ekipler, fıstık hırsızlığıyla mücadele için dron, gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarının kullanımını artırdı. Ekipler, gece-gündüz komando ve güvenlik korucusu takviyeli timlerle tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti de yürütecek. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti - Son Dakika

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