Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza - Son Dakika

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.


Emet Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, 4 otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları için 132 şer TL, bir otomobil şöförüne ise kabahatlar kanunu gereği araç kullanırken sigara içtiği için 182 TL para cezası kesildiği açıklandı. - KÜTAHYA

Yeniceköy, Hisarcık, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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