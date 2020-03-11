Jandarmadan aranan 22 kişiye operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan aranan 22 kişiye operasyon - Son Dakika

Jandarmadan aranan 22 kişiye operasyon

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi ele geçirdi.

Jandarmadan aranan 22 kişiye operasyon, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları uygulamada 6 bin 934 kişiyi sorguladı. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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