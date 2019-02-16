Jandarmadan Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Zonguldak'ta jandarma ekipleri vatandaşların huzuru ve güvenliği için asayiş uygulaması yaptı.
Zonguldak
'ta jandarma ekipleri vatandaşların huzuru ve güvenliği için asayiş uygulaması yaptı. Çaycuma
ilçesine bağlı Filyos
beldesinde jandarmanın asayiş uygulamaları artarak devam ediyor. Seçim güvenliği ve Türkiye
Müşterek Huzur
ve Güven uygulaması kapsamında tüm umuma açık yerler Jandarma
Asayiş ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan uygulamada yakalaması bulunan ve asker kaçağı olan şahıslar yakalandı. Bu tür uygulamalara vatandaşın huzur ve güvenliği için jandarma tarafından devam edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:10 Kaynak: İHA
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