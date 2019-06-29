Jandarmadan asayiş uygulaması
19 dakika önce
Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarmanın asayiş uygulamasında 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
'un Alaçam
ilçesinde jandarmanın asayiş uygulamasında 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı.
Samsun İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Jandarma narkotik kopek timi ve istihbarat unsurları da destek verdi.
Kırsal mahallerde 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada 6 yoklama kaçağı yakalandı. 2 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı, 1'i tutuklanarak Bafra
Cezaevine teslim edildi. 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 50 kök kenevir ele geçirildi. - SAMSUN
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