Son Dakika Haberleri: Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı - Son Dakika

Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı

6 saat önce

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca muhtar ve vatandaşlarla birlikte asayiş ve huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Jandarmadan asayiş ve huzur toplantısı, System.String[]

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca muhtar ve vatandaşlarla birlikte asayiş ve huzur toplantısı gerçekleştirildi.


Kırıkkale'de Hacılar Beldesi Lokalinde gerçekleştirilen asayiş ve huzur toplantısına İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Vatandaşlardan ikamet ettikleri mahallelerde alınabilecek genel güvenlik ve trafik gibi tedbirler hakkındaki talepleri dinleyen Özmen, vatandaşa her daim kapılarının açık bulunduğunu, isteklerinin ve taleplerinin hiç çekinmeden dile getirebileceklerini söyledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
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