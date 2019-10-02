Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "Asayiş ve Huzur" uygulaması, 15 aranan şahıs yakalandı
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Jandarmadan "Asayiş ve Huzur" uygulaması, 15 aranan şahıs yakalandı

48 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı "Asayiş ve Huzur" uygulamasında aranan 15 şahıs yakalanırken, 5 araç trafikten men edildi, 1 sürücününde ehliyetine el konuldu.

Jandarmadan

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı "Asayiş ve Huzur" uygulamasında aranan 15 şahıs yakalanırken, 5 araç trafikten men edildi, 1 sürücününde ehliyetine el konuldu.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, belirli bölgelerde 26 ekip halinde 100 personel ve dedektör köpeklerin katılımıyla eş zamanlı "Asayiş ve Huzur" uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında ekipler, umuma açık yerlerde başta olmak üzere bir çok noktada denetim gerçekleştirdi. Ekipler bin 234 şahsı sorguladı, 654 aracı denetledi. Uygulamada haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 şahıs yakalandı. Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise çeşitli kuralları ihlal eden 15 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün de ehliyetine el konuldu.


Ekipler uygulama sırasında vatandaşları da bilgilendirerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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