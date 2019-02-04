Jandarmadan Askerleri Duygulandıran Sürpriz
1 saat önce
Bursa'da Jandarma Komutanlığında askerler aileleriyle buluştu.
Bursa
'da Jandarma
Komutanlığında askerler aileleriyle buluştu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Kestel
Köyleri Kültür Yaşatma Derneği, birlikte görevli olan 6 askerin ailelerini memleketlerinden getirterek sürpriz yaptı. Askerler ailelerini karşılarında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmetçikler aileleriyle bol bol hasret giderdi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:29 Kaynak: İHA
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