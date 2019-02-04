Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Askerleri Duygulandıran Sürpriz

Jandarmadan Askerleri Duygulandıran Sürpriz

1 saat önce

Bursa'da Jandarma Komutanlığında askerler aileleriyle buluştu.

Jandarmadan Askerleri Duygulandıran Sürpriz, System.String[]
Bursa'da Jandarma Komutanlığında askerler aileleriyle buluştu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Kestel Köyleri Kültür Yaşatma Derneği, birlikte görevli olan 6 askerin ailelerini memleketlerinden getirterek sürpriz yaptı. Askerler ailelerini karşılarında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmetçikler aileleriyle bol bol hasret giderdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Kestel, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası

Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı Uludağ'da Kar Kütlesinin Çökme Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:35:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Askerleri Duygulandıran Sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]