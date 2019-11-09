Jandarmadan Atatürk klibi
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Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte, "Sonsuzluğun kalbimizde, Fikirlerin aklımızda, Emanetin şualı ay yıldızımızda ilelebet parlayacaktır Atam! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerin yer verildi.
(İHA)
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