Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Atatürk klibi
Son Dakika Güncel Jandarmadan Atatürk klibi

Jandarmadan Atatürk klibi

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte, "Sonsuzluğun kalbimizde, Fikirlerin aklımızda, Emanetin şualı ay yıldızımızda ilelebet parlayacaktır Atam! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerin yer verildi.

(İHA)

Jandarmadan Atatürk klibi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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