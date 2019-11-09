Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'Atatürk' klibi
Son Dakika Genel Jandarmadan 'Atatürk' klibi

Jandarmadan 'Atatürk' klibi

6 saat önce

Jandarmadan 'Atatürk' klibiANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.

Jandarmadan 'Atatürk' klibi

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte, "Sonsuzluğun kalbimizde, Fikirlerin aklımızda, Emanetin şualı ay yıldızımızda ilelebet parlayacaktır Atam! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerin yer verildi.

Jandarmadan 'Atatürk' klibi

Mustafa Kemal Atatürk, Jandarma, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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