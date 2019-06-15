Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Babalar Günü videosu
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Jandarmadan Babalar Günü videosu

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video paylaştı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının Facebook ve Twitter hesabından "Çocukların gözünde süper kahraman olmayı başarabilen tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" başlığıyla video yayınlandı.
Videoda, bir öğrencinin jandarma olan babasının resmini çizerek, onu süper kahraman olarak gördüğünü söylediği görüntülere yer verildi.
Çok sayıda beğeni alan video, takipçiler tarafından da paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Jandarma, Babalar Günü, Güncel
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