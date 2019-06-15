Jandarmadan Babalar Günü videosu
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video paylaştı.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Genel Komutanlığı, "Babalar Günü
" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının Facebook
ve Twitter
hesabından "Çocukların gözünde süper kahraman olmayı başarabilen tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" başlığıyla video yayınlandı.
Videoda, bir öğrencinin jandarma olan babasının resmini çizerek, onu süper kahraman olarak gördüğünü söylediği görüntülere yer verildi.
Çok sayıda beğeni alan video, takipçiler tarafından da paylaşıldı.
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