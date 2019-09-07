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Jandarmadan "bal" gibi operasyon

56 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraladıkları araçla gece yarısı bal kabağı çalan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadan

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraladıkları araçla gece yarısı bal kabağı çalan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Olay gece saatlerinde Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kafadar kiraladıkları bir otomobille Ö.G'ye ait tarladan bal kabaklarını aracın içerisine doldurarak kayıplara karıştı. Kabaların çalındığını fark eden tarla sahibi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede jandarma ekipleri kabakları çalan aracın plakasını tespit ettiler. Sorgulamada arabanın kiralık olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipleraraç kiralayan firmaya giderek, aracın GPS sisteminden Akbaşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda park halinde olduğunu tespit etti. Sürücü devriye gezen jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca neticesinde A.Y. (43), V.G. (24), S.B.Y. (19) ve A.Y. (18) ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde 51 adet bal kabağı bulundu. Çalınan kabaklar ise sahibine teslim edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Jandarma, Kozluca, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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