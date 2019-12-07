Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
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Jandarmadan Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

7 saat önce

Balıkesir İl Jandarmada Komutanlığı, Balıkesir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarmadan Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir İl Jandarmada Komutanlığı, Balıkesir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 FETÖ/PYD şüphelisi yakalandı.


Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyet kapsamında FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Balıkesir merkezli toplam 5 ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da operasyon icra edildi. 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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