Jandarmadan Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir İl Jandarmada Komutanlığı, Balıkesir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 FETÖ/PYD şüphelisi yakalandı.



Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyet kapsamında FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Balıkesir merkezli toplam 5 ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da operasyon icra edildi. 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR