Son Dakika Haberleri: Jandarmadan bayram denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmadan bayram denetimi

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma bölük komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı.

Jandarmadan bayram denetimi, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma bölük komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı.

Denetimde ekipler vatandaşları bayramda kazalara karşı uyararak kuralları hatırlattı. İçişleri bakanlığı tarafından verilen "Sürücü Seyahat Karnesi " nin de dağıtıldığı denetimlerde ekipler ayrıca araçlarda bulunan çocuklara özel broşür verdi .

Ekipler denetimde sürücülere, yayalara öncelik tanınması, emniyet kemerinin mutlaka takılması, trafik ışıklarına uyulması, cep telefonu kullanılmaması ve hız kurallarına uyulması gibi hatırlatmalar yaptı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
Jandarma, Doğanşehir, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar, 5,80'nin altına geriledi Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:49:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan bayram denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]