Son Dakika Haberleri: Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması
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Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması

38 dakika önce

Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulamasıDüzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması
Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Ekipler, sürücüleri hem emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı hem de bayram şekeri ikram etti.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik TEM yolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler, hem sürücüleri uyardı hem de bayram şekeri dağıttı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise uyuşturucuya yönelik 'Fırtına' isimli köpekle arama yaptı. Sürücüler de uygulamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:29 Kaynak: DHA
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