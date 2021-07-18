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Jandarmadan bayram öncesi "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan bayram öncesi "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması

18.07.2021 12:35
Jandarmadan bayram öncesi

Giresun'un Keşap ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması yaptı.

Giresun'un Keşap ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşturduğu uygulama noktasında Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Şehirlerarası uzun yoldan gelen sürücülerin yorgunluğunu, dikkat dağınıklığını gidermeleri için ikram çadırına davet edilerek çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca sürücülere kazaların nedenleri sıklıkla yapılan kural hataları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma tarafından bayram tatili boyunca "Yaşam için kısa bir mola" etkinliğinin devam edeceği belirtildi. - GİRESUN

Jandarmadan bayram öncesi Yaşam için kısa bir mola uygulaması
Jandarmadan bayram öncesi Yaşam için kısa bir mola uygulaması
Jandarmadan bayram öncesi Yaşam için kısa bir mola uygulaması
Jandarmadan bayram öncesi Yaşam için kısa bir mola uygulaması

Kurban Bayramı, Jandarma, Hisarcık, Keşap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan bayram öncesi 'Yaşam için kısa bir mola' uygulaması - Son Dakika


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