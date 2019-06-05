Jandarmadan bayram uygulamaları sürüyor
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Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşların güven içerisinde seyahat etmesi için alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı trafik ekipleri bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşların güven içerisinde seyahat etmesi için alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince almış olduğu trafik tedbirlerine devam ediyor. Bayram günü durdurulan sürücüler önce denetimden geçirildi, daha sonra çikolata ve kolonya ikram edilerek, bayram kutlamasında bulunuldu. - EDİRNE
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