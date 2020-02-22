Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi - Son Dakika

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Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi
7 saat önce
Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından jandarma binasına yapılan traverten kaplama, boya, alçı, gibi kapsamlı tadilat işlerinden dolayı işçilere teşekkür plaketi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından jandarma binasına yapılan traverten kaplama, boya, alçı, gibi kapsamlı tadilat işlerinden dolayı işçilere teşekkür plaketi verildi.
Emet Jandarma Komutanlığı tarafından Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a, verdiği işçi desteği dolayısıyla teşekkür edilirken, düzenlenen törenle hizmet veren Emet Belediyesi işçilerine Jandarma Komutanı tarafından birer şükran plaketi verildi. - KÜTAHYA
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