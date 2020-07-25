Jandarmadan besicilere 'hırsızlık' uyarısı - Son Dakika

Jandarmadan besicilere 'hırsızlık' uyarısı

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda besicilere uyarılarda bulunuldu.

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda besicilere uyarılarda bulunuldu. Alınan önlemler konusunda bilgi veren 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, "Ekiplerimiz, ilçenin belli noktalarına afişler astı, broşür dağıttı ve hayvan yetiştiricilerinin hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Vatandaşların hırsızlık olayları veya şüpheli durumlarda '156 Jandarma İhbar Hattı'nı aramasını istiyoruz" dedi. Kalınbacak, vatandaşların 00.00 ve 06.00 saatleri arasında dikkatli olması gerektiğini belirterek, kamera, alarm ve aydınlatma sistemlerinin kurulması gerektiğini bildirdi. Hırsızlık riskine karşı devriyelerin artacağı belirtildi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:18

Kaynak: İHA

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