Jandarmadan Beşiktaş taraftarı engelli çocuğa imzalı forma sürprizi - Son Dakika

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, doğuştan bedensel engelli çocuk, jandarma tarafından hediye edilen imzalı Beşiktaş formasıyla sevinç yaşadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Yedigöz Köyü İlkokulunu ziyareti sırasında doğuştan bedensel engelli 8 yaşındaki Barış Tilki ile tanıştı.

Tilki'nin Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'i çok sevdiğini öğrenen ekipler, durumu İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'e bildirdi.

Albay Başaklıgil'in girişimleriyle siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin'e imzalatılan forma, Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Taş tarafından küçük çocuğa okulunda teslim edildi.

Tilki, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e ve jandarmaya teşekkür ederek, "Komutanlarımızın yaptığı bu sürprizi hiç unutmayacağım. Allah onlardan razı olsun." dedi.