Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "Bomba" Operasyon

Jandarmadan "Bomba" Operasyon

1 saat önce

Bursa jandarması, yurda yasadışı yollara sokulan, nükleer enerji, füze imalatı yapımı, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 3 kilogramlık zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirirken, 9 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadan
Bursa jandarması, yurda yasadışı yollara sokulan, nükleer enerji, füze imalatı yapımı, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 3 kilogramlık zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirirken, 9 şüpheliyi yakaladı.

Karacabey ilçesinde patlayıcı madde yapımında kullanılan madde ihbarı alan jandarma ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, yurda yasadışı yollarla ve sahte belgeler düzenlenerek sokulan, uluslararası suç örgütleri tarafından nükleer enerji, füze imalatı yapımı için, terör örgütlerinin de el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanabileceği öngörülen 3 kilogramlık silindir külçe halinde zenginleştirilmiş saf alüminyumu satmaya hazırlanan B.D., H.C., H.İ.Y., D.G., R.A., K.A., M.F., F.T. ile F.Ç. adlı 9 şüpheli, kullandıkları 3 araçla birlikte yakalandı. Piyasa değeri 2 milyon doların üzerinde olduğu düşünülen alüminyum malzeme incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. Karakolda yapılan sorgularının ardından 9 şüpheliyi gerekli işlemler için adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

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