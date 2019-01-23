Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Büyük Operasyon

Jandarmadan Büyük Operasyon

56 dakika önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı.

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3'ü cezaevi firarisi, 8 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 10 araç da operasyonlar sırasında ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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