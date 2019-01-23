Jandarmadan Büyük Operasyon
56 dakika önce
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı.
Balıkesir
'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma
komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3'ü cezaevi firarisi, 8 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 10 araç da operasyonlar sırasında ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:00 Kaynak: İHA
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