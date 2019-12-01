Son Dakika Haberleri: Jandarmadan çakar lamba denetimi
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Jandarmadan çakar lamba denetimi

6 saat önce

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Jandarma Trafik Timleri" tarafından 01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren, halk dilinde "Çakar Lamba" olarak bilinen "Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri"nin kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Jandarmadan çakar lamba denetimi, System.String[]

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Jandarma Trafik Timleri" tarafından 01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren, halk dilinde "Çakar Lamba" olarak bilinen "Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri"nin kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı.


Uygulama kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Danişment Daimi Kontrol noktasında saat 08.00-16.00 arasında Işıklı ve Sesli Uyarı İşareti kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.


Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabileceği belirtilerek kurallara uymayanların araçları trafikten men ediliyor. - BAYBURT

Jandarma, Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
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