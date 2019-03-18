Jandarmadan Çanakkale Menüsü
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma anısına İlçe Jandarma Karakol komutanlığı tarafınca çorba ikramında bulunuldu.
Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde 18 Mart Çanakkale
Şehitlerini anma anısına İlçe Jandarma
Karakol komutanlığı tarafınca çorba ikramında bulunuldu.
18 Mart Şehitleri anma gününün 104. yılında İlçe Jandarma Komutanlığınca vatandaşlara şekersiz üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası ve ekmek dağıtıldı. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Selçuk
Özen, "Çanakkale'de Şehit olan askerlerimizin anısına ve onları hatırlamak adına böyle bir etkinlik yaptık" dedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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