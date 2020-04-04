Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından, jandarma havacılık saflarına katılan yeni personelin aldığı ilk derse ilişkin video klip yayımladı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından, "Bu klip, yüksekten değil, yürekten uçabilen kahraman Jandarma Havacılara ithafen hazırlanmıştır ve tamamen gerçektir." mesajıyla Jandarma Havacılık Okul Komutanlığına katılan öğrencilere verilen helikopter uygulama dersinin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Jandarma Havacılık Okul Komutanlığına yeni katılan öğrencilerin ilk günkü dersinde konuşan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Akdemir, "Bugün, öğrenmeniz gereken en önemli şey, tek cümleden ibaret, havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. Yüzde 99'luk başarı, başarısızlık demektir ve bedeli kanla ödenir. Şunun farkında olun, uçuşta kabininden yerde bakımından sorumlu olacağınız hava araçlarının numaralı koltukları ya da baş üstü bagajları yoktur. İsimlerine düzenlenmiş biletleri olmasa da biz biliriz isimlerini." ifadelerini kullandı.

Mehmetleri taşıdıklarını, yerden ayakları kesildiğinde artık yolcu ya da yük değil namuslarını taşıdıklarını aktaran Akdemir, bir meydandan bir meydana rutin uçuşlar yapmadıklarını anlattı.

Akdemir, havacılıkta başkalarını kendilerinin uçtuğu kadar zorlu coğrafyalarda uçmadığını, hava araçlarının limitlerini kendileri kadar zorladığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu yüzden size öğretilecek her bilgiyi can kulağıyla dinleyin, her kuralı özümseyin. Ancak o zaman inilemez denilen yerlere iner, yaralı bir silah arkadaşımızı çatışmanın ortasından kurtarabiliriz. Onları ancak siz hava araçlarımızı faal ve uçuşa elverişli tuttuğunuzda kurtarabiliriz. Bu yüzden, uçuş ve bakım faaliyetlerindeyken yapacağınız her iş kusursuz olmak zorunda. Biz, Jandarma Havacılığının dünyanın en iyi havacılık birliklerinden olması için var gücümüzle çalıştık. Bizden bayrağı devralacak sizler de bizlerden daha iyi olmak için çok çalışacaksınız. Unutmayın, başarı benli bir şey değil, bizli bir şeydir. Aramıza hoş geldiniz."

Videoda, jandarma havacılık personellerinin uçuş araçlarını tamir, bakım ve onarımını yaptığı, eğitim ve operasyonel faaliyetlerinin yer aldığı görüntülere de yer verildi.