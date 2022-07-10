Jandarmadan ceza yerine kask hediyesi - Son Dakika
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Jandarmadan ceza yerine kask hediyesi

10.07.2022 12:44
Jandarmadan ceza yerine kask hediyesi

Gaziantep'te Jandarma Trafik Timleri kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye etti.

Gaziantep'te Jandarma Trafik Timleri kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye etti. Ceza beklerken jandarmanın kask hediyesiyle karşılaşan sürücüler, ekiplerin bayram sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri "Bayram Yolunda, Her şey yolunda" sloganıyla trafik denetimi yaptı. Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi mevkiinde kontrol noktası kuran trafik timleri, araç ve motosikletleri durdurarak hem bayramlarını kutladı hem de trafik kurallarına uymaları noktasında uyardı. Emniyet kemeri takmayan sürücülere kemerin önemini hatırlatan ekipler, sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

Kasksız sürücüler durduruldu

Denetimde kasksız motosiklet sürücülerini durduran ekipler, kaskın önemini anlatarak kazalarda başa alınan darbelerin sonucunun ölümcül olabildiğini, kask kullanmanın hayat kurtardığını söyledi.

Ceza bekleyen sürücülere kask sürprizi

Kontrol noktasında durdurulan kasksız motosiklet sürücüleri kask takmadıkları için ekiplerin ceza yazmasını beklerken trafik timlerinin kask hediyesiyle karşılaştı. Ceza yazılmasını beklerken kısa süreli heyecan yaşayan sürücüler, ekiplerin kask sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kaskları kendi elleriyle takan jandarmalar, kaskın önemini anlatarak kask kullanımının aksatılmamasını sürücülerden rica etti.

"Ceza bekliyordum"

Kask hediyesini alan sürücülerden Mehmet Yılmaz, trafik timlerine çok teşekkür ederek, "Kaskım vardı ama yanıma almayı unutmuştum. Ben ceza yiyeceğim diye bekliyordum. Böyle bir durumla karşılaşınca tuhaf hissettim" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren uygulamada çok sayıda motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Kasklarını takan sürücüler "Bayram yolunda, Her şey yolunda" sloganını söyleyerek yoluna devam etti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan ceza yerine kask hediyesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Jandarmadan ceza yerine kask hediyesi - Son Dakika
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