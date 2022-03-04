Jandarmadan cezaevi ring aracı şoförlerine zorlu eğitim - Son Dakika
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Jandarmadan cezaevi ring aracı şoförlerine zorlu eğitim

04.03.2022 10:59

Jandarmadan cezaevi ring aracı şoförlerine zorlu eğitim Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından cezaevi ring araçlarının şoförlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Jandarmadan cezaevi ring aracı şoförlerine zorlu eğitim

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından cezaevi ring araçlarının şoförlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Elazığ Ceza İnfaz Kurumu müşterek çalışmasında, hükümlü ve tutuklu sevklerinde kullanılan ring araçlarının şoförlerine, eğitim planlandı. Eğitimler, ileri sürüş teknikleri uzmanı ve adli trafik bilirkişisi kıdemli başçavuş Mehmet Sarıkaya tarafından verildi. İlk olarak 86 şoföre teknik bilgiler verildi ardından uygulamaya geçildi. Güney Çevre Yolu Galericiler Sitesinin yanında boş alanda parkur hazırlandı. Tüm önlemlerin alındığı alanda şoförler, dubaların arasından slalom sürüş yaptı.

Şoförlere bilgi veren kıdemli başçavuş Mehmet Sarıkaya, "Jandarma Genel Komutanlığı ile Cezaevleri ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüyle ortak yapmış olduğumuz faaliyet kapsamında sevkini sağlamış olduğunuz mahkumların, taşıdığınız yolcuların ve kendi can güvenliğiniz için ileri sürüş teknikleri ve bu anlamda defansif sürüş eğitimi almakta bulunuyoruz. Bu kapsamda kara yolları trafik kanununa göre yapılan tüm emniyet tedbirleri ve faaliyetlerin yanında bizim ileri sürüş teknikleri eğitimler mevcut. Defansif sürüş çevre faktörlerini de göz önüne alarak olabilecek tehlikeleri önceden sezerek sürücünün tedbirini almasıdır. Araçlara bindiğimiz zaman ilk yapacağımız işlem emniyet kemeri takmaktır. Aracın hazır olduğunu gördükten sonra kontağımızı çalıştırıp hareket edeceğiz. Bu araçların ilk etapta teknik özelliğini de bilmemiz gerekiyor. Lastik hava basıncının ne olduğunu, virajlarda kaç kilometrede savrulduğunu, denge noktasını da bilmemiz gerekiyor. Yapmış olduğumu eğitimlerde bunlar anlatacağız" dedi.

Jandarmadan cezaevi ring aracı şoförlerine zorlu eğitim
Jandarmadan cezaevi ring aracı şoförlerine zorlu eğitim
Jandarmadan cezaevi ring aracı şoförlerine zorlu eğitim

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Kaynak: İHA

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