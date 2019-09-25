Son Dakika Haberleri: Jandarmadan çiftliğe uyuşturucu baskını
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Jandarmadan çiftliğe uyuşturucu baskını

43 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 15 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadan çiftliğe uyuşturucu baskını, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 15 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri, H.S.(62) ait çiftliğe operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararıyla çiftlikte yapılan aramada 15 gram kubar esrar ve hassas terazi ile Walter marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 65 adet fişek ele geçirildi.


Şüpheli H.S. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MANİSA

Jandarma, Salihli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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