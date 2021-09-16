Jandarmadan Çivril'de 3. fuhuş operasyonu; 2 gözaltı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri tarafından fuhuş şebekesine yönelik olarak son dönemde düzenlenen üçüncü operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesinde ikamet eden A.B. isimli yabancı uyruklu kadın şahsın, bulunduğu adreste yine yabancı uyruklu kadınları fuhşa teşvik ettiği, yer ve imkan sağladığını tespit etmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı İSTH Şube Müdürlüğü ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 ay süren araştırma sonucu operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyon sonucu para karşılığı fuhuş yaptığı ve yaptırdığı tespit edilen A.B. ve I.H. isimli yabancı uyruklu kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan iki yabancı uyruklu kadın daha sonra işlemlerinin tamamlanması için Denizli İl Göç İdaresine teslim edildi. - DENİZLİ