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Jandarmadan, çocuk lahitini sosyal medyadan satmaya çalışan gruba operasyon - Son Dakika

Jandarmadan, çocuk lahitini sosyal medyadan satmaya çalışan gruba operasyon

29.12.2021 15:59

Jandarmadan, çocuk lahitini sosyal medyadan satmaya çalışan gruba operasyon Roma dönemine ait 1 adet çocuk mezarı lahiti ele geçirildi: 5 gözaltı Çorum'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahitini sosyal medyadan satışa çıkaran bir grup, jandarma ekiplerinin düzenlediği...

Jandarmadan, çocuk lahitini sosyal medyadan satmaya çalışan gruba operasyon

Roma dönemine ait 1 adet çocuk mezarı lahiti ele geçirildi: 5 gözaltı

ÇORUM - Çorum'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahitini sosyal medyadan satışa çıkaran bir grup, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele' çalışmaları kapsamında merkeze bağlı bir köyde kaçak kazı yapan şahısların buldukları tarihi eseri, sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şahısları takibe aldı. Adli makamlardan alınan izinin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri il merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet çocuk lahiti (Ostetek) ele geçirilirken, 5 kişide gözaltına alındı.

Çocuk mezarı lahiti incelenmek üzere Çorum Müzesi'ne teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Jandarmadan, çocuk lahitini sosyal medyadan satmaya çalışan gruba operasyon

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Jandarma, Çocuk, Çorum, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan, çocuk lahitini sosyal medyadan satmaya çalışan gruba operasyon - Son Dakika


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