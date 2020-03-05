Jandarmadan 'Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri - Son Dakika

Jandarmadan 'Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

6 saat önce

Devrek'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Jandarmadan 'Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele

Devrek'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik seminer düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Konulu" seminer düzenlendi.


Devrek Belediye Nikah Salonunda düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde İl Jandarma Komutanlığından Astsubay Çavuş Mihrican Şala ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeli Psikolog Tuğba Sargın tarafından davetlilere, "Şiddet, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddetin türleri, fiziksel şiddet, kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez, cinsel şiddet, yardım istemeyenlerin sesi siz olun, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip, dünyada mevcut durum, ülkemizde mevcut durum, erken yaşta zorla evlilikler, aile içi kadına yönelik şiddetin nedenleri, şiddet ihanettir. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kanunlarımız, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar. 6284 sayılı kanun nedir? ve mülki amirler tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları" konuları anlatıldı.


Düzenlenen seminere, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nurhan Yaban, Devrek Sosyal Hizmetler Müdürü Aziz Kalaycı ile çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Jandarma, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:19 Kaynak: İHA
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