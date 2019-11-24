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Jandarmadan çocuklar için "Trafik dedektifleri projesi"
6 saat önce
Elazığ'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Trafik dedektifleri projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Elazığ'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Trafik dedektifleri projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hazar Gölü'nde kültür ve doğa gezisi planlayan Elazığ Harput Anaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilere trafikte dikkat etmeleri gereken trafik kuralları hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmede bulunuldu.
Eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, jandarmaya bu güzel ve anlamlı faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.
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