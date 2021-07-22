Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi

BURSA'nın Keles ilçesinde piknik alanında vatandaşlarla bir araya gelip, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma, çocuklara da boyama kitabı hediye etti.

BURSA'nın Keles ilçesinde piknik alanında vatandaşlarla bir araya gelip, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma, çocuklara da boyama kitabı hediye etti. Keles İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda Gököz Mahallesi'nde trafik uygulaması yaptı. Sürücüleri seyahat sırasında trafik kurallarına uymaları yönünde uyaran ekipler, Kocayayla piknik alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Ekipler, çocuklara bayram hediyesi olarak boyama kitabı dağıttı, ailelerinin de bayramını kutladı.



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