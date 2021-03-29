Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi - Son Dakika

Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi

29.03.2021 13:51
Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi, System.String[]

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler trafik kazalarındaki can ve mal kaybını azaltabilmek amacıyla çocuklara yönelik eğitim verdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler trafik kazalarındaki can ve mal kaybını azaltabilmek amacıyla çocuklara yönelik eğitim verdi. Simülasyon aracına bindirilen çocuklara araçlarda emniyet kemerinin önemi anlatılırken, akülü araç kullandırılarak farkındalık için eğitim yapıldı.

Denizli Jandarma Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı personeli tarafından trafik kazalarındaki can ve mal kaybını azaltmak ve eğitmek için stant düzenlendi. Mobil Eğitim Tırı ve sürücülere yönelik Emniyet Kemeri Simülasyon aracı kuruldu. Buraya gelen çocuklar akülü araçlara bindirilerek yere kurulan simülasyonda yaya geçinde kimin öncelikli olduğunu ve kırmızı ışığın önemi anlatıldı. Sonrasından çocuklar simülasyon araca bindirilerek ters dönen araçta emniyet kemerinin önemi gösterildi. Ardından çocuklara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemini anlatan çizgi film izletildi. Çocuklar yapılan bu tatbikat ve eğitimlerden sonra kuralların bir kez daha önemini anladıklarını belirtirken, araç içerinde mutlaka emniyet kemerlerinin takacaklarını ifade ettiler. Simülasyona binen ve kemerin hayat kurtardığını belirten Murat E., "Gerçekten ölüyormuş gibi hissettim. Ters döndüm korkmaya başladım ama emniyet kemeriyle havda takılı kaldım. Bundan sonra öne geçersem emniyet kemerini takacağım" dedi. Gerçek olmadığını bildiği halde korktuğunu ve kemerin önemini anladığını belirten Selam T., "Çok kötüydü. Emniyet kemeri takmanın bir kez daha önemini anladım. Acayip bir deneyim ve çok korkunçtu. Gerçek olmadığını bildiğim halde yine de çok kötü durumdu" ifadelerini kullandı.

" Sanki gerçek bir kazadaymışım gibi"

Öğrencilere farkındalık olduğunu ve bir an gerçek kazadaymış gibi hissettiğini belirten Öğretmen Hüsamettin Karaçolak, "Emniyet kemerinin önemini kavramış olduk. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Öğrencilere de farkındalık oldu bize de farkındalık oldu. Sanki gerçek bir kazadaymışım gibi ve çok değişik bir duygu içerisindeyim şuan. Kenarımızda duran emniyet kemeri hayat kurtarıcı vazife üstlenmiş durumda" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan çocuklara simülasyonlu trafik eğitimi - Son Dakika


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