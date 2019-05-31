Jandarmadan çocuklara 'sürücü seyahat karnesi'
1 saat önce
Bursa'da jandarma ekipleri, bayram tatili öncesinde okullarda çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:36 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri, bayram tatili öncesinde okullarda çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 'karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' projesi kapsamında öğrencilere sürücü seyahat karnesi verildi. İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan projede, jandarma ekipleri, ilk olarak öğrencilere bilgi verdi. Ramazan tatilinde anne veya babaların trafik kurallarına uyup uymadığı konusunda öğrencilerden not verilmesi istendi. Doldurulan karneleri öğrenciler 20 Haziran'a kadar, '#trafikkarnem' etiketi ve "TrafikEgm" twitter adresiyle paylaşması gerekiyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından öğrenciler ödüllendirilecek. - BURSA
Belediye ihalesinde silahlar konuştu!
Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
(Özel) Geyiklerin ihaleyle öldürülmesine "mahkeme "dur" dedi