Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

6 saat önce

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürdürüyor.

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürdürüyor.


İmzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-17 yaş grubu öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili düzenlenen trafik semineri sürüyor. Jandarma Trafik Timlerince özel bir okulda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere trafikte uymaları gerek kurallar anlatılırken, yaşanan hatalar hakkında bilgi verildi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik seminerlerinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı süresince Eskişehir jandarma sorumluluk bölgesinde kesintisiz olarak verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
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