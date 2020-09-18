Jandarmadan Covid-19 denetimi - Son Dakika

Jandarmadan Covid-19 denetimi
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uyguladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli denetimlerin yapılmasına yönelik genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki yüzlerce iş yeri, ticari taksi, otobüs, dolmuş ve piknik alanında denetlemelerde bulundu. Denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uygulandı. - İZMİR
Son Dakika Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor